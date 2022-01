Thor: Love and Thunder, ecco il nuovo look del Dio del Tuono

Qualche ora dopo aver conosciuto il look di Valchiria in Thor: Love and Thunder, online è apparso anche il look del protagonista, interpretato da Chris Hemsworth. Come solitamente accade in queste situazioni, diverse settimane prima dell'uscita del film emergono immagini che riguardano i costumi e l'aspetto dei personaggi.

In questo caso, nel dettaglio, si tratta di Thor e Jane Foster (Natalie Portman), dopo il costume di Valchiria. E come ci si poteva attendere, il nuovo costume di Thor è perfetto per un Asgardiano; solitamente il personaggio indossa un costume grigio con inserti rossi e neri, mentre il nuovo look presenta un costume blu e oro con mantello rosso.



Andy Park, artist dei Marvel Studios, aveva anticipato ai fan di aspettarsi un Thor: Love and Thunder davvero colorato:"C'è un motivo per cui ci sono stati più di un decennio di film di successo e perché questo franchise sta crescendo. [...] Questo film è pazzesco, è così divertente. E semplicemente non vedo l'ora che tutti lo vedano. Perché è stato così divertente lavorare e progettare così tanti personaggi e creare keyframe. Sarà un buon film. Sarà divertente".



Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema l'8 luglio. Nel cast del film, oltre a Chris Hemsworth e Natalie Portman, anche Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe, Matt Damon, Luke Hemsworth e Taika Waititi, che si occuperà anche della regia del film.

La colonna sonora è di Michael Giacchino, uno dei più importanti compositori di Hollywood.