Thor: Love and Thunder, ecco un look alternativo di Eternità nel film Marvel Studios

Nella giornata di ieri, in cui ricorreva il Disney Plus Day, Thor: Love and Thunder ha esordito in streaming sulla piattaforma digitale, aggiungendosi al catalogo dello streamer, completando la collezione dei film Marvel Cinematic Universe usciti finora. Nelle ultime ore, un'artista dei Marvel Studios ha svelato un look alternativo di Eternità.

Il personaggio di Eternità, incarnazione vivente dell'universo infinito, è sempre stato un personaggio difficile da decifrare per il Marvel Cinematic Universe. Eternità ha sempre avuto un aspetto unico nei fumetti e i lettori si sono a lungo chiesti come il MCU live-action avrebbe rappresentato il personaggio. Ne abbiamo avuto risposta in Thor: Love and Thunder. Una rappresentazione sorprendentemente accurata di Eternità fa ora parte del MCU, ma il look che è finito sullo schermo è stato uno dei tanti che il team creativo ha ideato.

Il concept artist Jeremy Love ha mostrato alcune idee alternative per Eternità. Alcune di esse utilizzavano una fiamma che vedeva l'Eternità emergere dal fumo, mentre altre prevedevano enormi strutture ai confini dell'universo. Potete visualizzarle tutte nel post messo in calce a questa news.

La versione di Eternità poi finita nella pellicola dei Marvel Studios è molto più semplice rispetto alla maggior parte dei concept art svelati in queste ore. Quella presente in Thor: Love and Thunder è rappresentata come poggiata su una pozza d'acqua poco profonda che si estende all'infinito in ogni direzione.

Nelle ultime ore, è stata svelata anche una scena eliminata con Zeus di Russell Crowe, che cambia totalmente il tono del personaggio Marvel. Mentre ancora Marvel non ha dato alcun via libera a un possibile quinto capitolo di Thor, Taika Waititi si è detto interessato a continuare e dirigere in futuro un Thor 5.