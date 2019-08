Thor: Love and Thunder, Korg dovrebbe avere un ruolo più ampio

Con Taika Waititi che ha già completato lo script di Thor: Love and Thunder, è chiaro che inizino già ad arrivare i primi dettagli sul nuovo film dedicato al Dio del Tuono dei fumetti della Marvel.

Ora secondo un nuovo report di HNEntertainment, in Thor: Love and Thunder il personaggio di Korg, interpretato in motion capture dal filmaker all'interno del Marvel Cinematic Universe, avrà un ruolo molto più ampio all'interno del quarto episodio dedicato al Dio del Tuono. Insieme a Korg è scontato che anche il suo amico Miek avrà una parte più consistente, sicuramente meno dell'altro, naturalmente.

Chiaramente, per ora, il rumor è tutt'altro che confermato ma c'è da notare che un sito come HNEntertainment è piuttosto attendibile quando si tratta di fornire informazioni top-secret di questi progetti Hollywoodiani.

Il personaggio di Korg è apparso per la prima volta nel 2017 all'interno di Thor: Ragnarok, diretto proprio da Waititi; è poi riapparso, sempre grazie alla motion capture fornita dal filmaker, in Avengers: Endgame. Con personaggi chiave della mitologia di Thor morti - come Odino, Frigga, Heimdall, lo stesso Loki, Volstagg, Fandral, Hogun - sembra chiaro che Taika Waititi stia trovando dei nuovi comprimari da affiancare al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth. Ricordiamo che nel film torneranno anche la Valchiria di Tessa Thompson e Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, la quale diventerà la nuova Thor; sebbene non sia confermato il suo ritorno, una delle poche "sopravvissute" del cast della trilogia originale, Jaimie Alexander, si è detta disponibile a riprendere il ruolo di Lady Sif nel quarto capitolo.

Il film debutterà a novembre 2021.