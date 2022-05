Thor: Love and Thunder, Korg ha i baffi in questa irresistibile promo art!

Ora che abbiamo finalmente visto il primo trailer di Thor: Love and Thunder, Marvel sta intensificando la promozione intorno al film diretto nuovamente da Taika Waititi. Proprio il personaggio doppiato nell'originale dal regista, Korg, è il protagonista di una nuova promo art che ne svela il nuovo look ufficiale: adesso il personaggio ha i baffi!

Possiamo vedere, infatti, che il personaggio doppiato da Waititi indossa una armatura di stampo vichingo e un paio di baffetti folti coprono il suo labbro superiore. Non è chiaro se vedremo questo nuovo look anche in live-action nella pellicola dei Marvel Studios, dato che non erano molte le sequenze con Korg nel primo trailer della pellicola. Pochi giorni fa vi avevamo segnalato la promo art di Thor 4 dedicata a Gorr, il nuovo personaggio interpretato da Christian Bale e che dovrebbe essere il villain del film.

Nel frattempo, stando ai numeri ufficiali riportati da Variety, infatti, il trailer di Thor Love & Thunder è stato visto la bellezza di 209 milioni di volte in 24 ore, una cifra record che entra direttamente nella top5 dei trailer più visti di sempre nel suo primo giorno 'di vita' per approdare al quarto posto di questa speciale classifica: davanti al filmato promozionale della nuova fatica di Taika Waititi, infatti, ci sono soltanto quelli di altri tre film MCU, ovvero Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e il più recente Spider-Man: No Way Home.

L'attuale detentore del record per il trailer più visto di sempre in 24 ore è ovviamente Spider-Man: No Way Home, che ha accumulato la cifra impressionante di 355,5 milioni di visualizzazioni globali durante le prime 24 ore dopo la sua pubblicazione, avvenuta nell'agosto 2021.

Ricordiamo, inoltre, che davanti alle copie di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà presentato il primo trailer di Avatar 2 (anche in Italia!).