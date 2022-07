Thor Love and Thunder: Kat Dennings conferma il cameo della sua Darcy

Thor: Love and Thunder è arrivato nelle sale già da qualche settimana, segnando il ritorno di diversi personaggi dei primi tre film di Thor. Non presenti in Ragnarok, sia Natalie Portman (Jane Foster) che Jaimie Alexander (Lady Sif) sono tornate per il quarto capitolo.

Un' altra attrice di Thor e Thor: The Dark World che invece non sarebbe dovuta apparire nel nuovo film è stata Kat Dennings (Darcy Lewis). L'anno scorso, il personaggio ha fatto il suo trionfante ritorno in WandaVision, con la Dennings che in seguito dichiarò che non si sarebbe presentata in Thor 4. Tuttavia, con grande sorpresa dei fan, l'attrice ha finito per fare un piccolo cameo verso l'inizio del film. Darcy si è finalmente riunita sul grande schermo con Jane per la prima volta dopo ben nove anni e ieri, l'attrice si è esposta per la prima volta sulla sua apparizione nel film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Thor: Love and Thunder.

"Dato che ❤️+⚡️ è uscito da un po', sento che è finalmente giunto il momento di pubblicare il selfie di Darcy", ha scritto Dennings su Instagram. Vi lasciamo il post in calce alla notizia.

