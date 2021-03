Thor: Love and Thunder, Karen Gillan e la parrucca fatta... Con i suoi capelli!

C'è chi per amore del cinema accetta di ingrassare e dimagrire a piacimento e chi, invece, preferisce mettere sotto stress la propria chioma: alla seconda categoria appartiene Karen Gillan, che più volte ha detto addio (o, meglio, arrivederci) ai suoi capelli per i film del Marvel Cinematic Universe.

La prima volta fu per Guardiani della Galassia, con l'attrice che accettò di radersi a zero per poter risultare il più credibile possibile nei panni di Nebula: la cosa si è ripetuta in parte durante le riprese di Thor: Love and Thunder, alle quali la nostra Karen si è presentata con i capelli tagliati cortissimi proprio per riprendere il suo ruolo.

Poco male, però: tramite Instagram, infatti, Gillan ci ha mostrato la parrucca fatta proprio con i suoi capelli tenuta in serbo proprio per occasioni del genere. "Queste extension sono fatte con i miei stessi capelli, che prima erano attaccati a me e poi non lo erano più ed ora lo sono di nuovo. So che suona un po' strano, ma non è più strano di indossare i capelli di qualcun altro. Pensateci per un secondo, mettete che un capello vi finisca in bocca, vi trovereste a pensare: 'Oh mio Dio, ho in bocca il capello di qualcun altro!'" ha spiegato l'attrice con la sua proverbiale simpatia.

Nelle scorse ore, intanto, è stato confermato l'ingresso di Melissa McCarthy nel cast di Thor: Love and Thunder; una foto, invece, ha confermato il ritorno di Matt Damon in Thor: Love and Thunder.