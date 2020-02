Thor: Love and Thunder, Jennifer Kaytin Robinson lavorerà alla sceneggiatura

È Variety a rendere noto che Jennifer Kaytin Robinson, regista e sceneggiatrice del film Netflix Someone Great, è stata ingaggiata ufficialmente dai Marvel Studios per lavorare allo script di Thor: Love and Thunder, atteso nuovo capitolo del Dio del Tuono in arrivo nel 2021.

La sceneggiatrice collaborerà dunque con Taika Waititi, il quale è stato premiato alla recente edizione degli Academy Award per la Sceneggiatura Non Originale di Jojo Rabbit. Il regista, negli ultimi mesi alle prese con la produzione di Next Goal Wins, inizierà le riprese di Thor: Love and Thunder intorno ad agosto ai 20th Century Studios di Sydney.

Al momento i dettagli della nuova avventura di Thor si limitano ai membri del cast: durante il Comic Con è stato annunciato che Natalie Portman vestirà i panni della nuova Thor, mentre il mese scorso è stato rivelato a sorpresa che Christian Bale è in trattative con i Marvel Studios per recitare nella pellicola di Waititi. Stando ad alcune indiscrezioni, Bale dovrebbe interpretare un villain intergalattico.

Thor 4, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 5 novembre 2021. A proposito di MCU, la Fase 4 sarà inaugurata il prossimo 29 aprile (in Italia) dall'uscita di Black Widow, film che firmerà l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff. Ad agosto la saga farà invece il suo debutto sul piccolo schermo con l'arrivo di The Falcon and the Winter Sodlier (qui il teaser delle serie Marvel/Disney+).