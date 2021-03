Thor: Love and Thunder, Jeff Goldblum avvistato sul set del film Marvel

Continuano i lavori sul set di Thor: Love and Thunder, e se nei giorni scorsi Jaimie Alexander ha terminato le sue riprese, una nuova conoscenza sembra stia per cominciare le sue. Stiamo parlando di Jeff Goldblum, che è stato fotografato in compagnia di Taika Waititi e Chris Hemsworth.

I tre hanno assistito a una partita di rugby in Australia, e le immagini, visibili anche in calce alla notizia, sono state rilanciate su Twitter da Wide World of Sports.

Ufficialmente, la presenza di Jeff Goldblum, che ha interpretato il Gran Maestro in Thor: Ragnarok, non è stata ancora confermata anche per Thor: Love and Thunder, ma a questo punto sembra sia scontata. Non è immaginabile, in effetti, un viaggio in Australia soltanto per una partita di rugby, o semplicemente per ammirare il nuovo tatuaggio di Taika Waititi.

Scherzi a parte, lo scorso autunno era stato lo stesso Jeff Goldblum a parlare di un suo eventuale coinvolgimento nel quarto stand-alone del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono. "Non posso rivelare alcun segreto, non che io sappia qualcosa di definitivo" aveva detto l'attore a Entertainment Weekly. "Ma c'è un sussurro di un pensiero o una nozione secondo cui potrei in qualche modo partecipare. Vorrei tornarci nella misura in cui Taika Waititi lo dirige. Vorrei essere ovunque si trovi Taika Waititi, e anche tutta la Marvel."