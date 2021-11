Thor: Love and Thunder, Jane Foster e Thor nelle nuove immagini: si rinnova la love story?

Un indizio interessante potrebbe celarsi dietro le immagini che provengono dal set di Thor: Love and Thunder, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe sul Dio del Tuono. Le foto potrebbero suggerire una rinnovata storia d'amore tra Jane Foster e Thor. Non ci sono conferme al riguardo ma è un'ipotesi che affascina i fan.

La più grande assenza in Thor: Ragnarok è stata quella di Jane Foster. Il suo personaggio ha sempre avuto una presenza intermedia all'interno del Marvel Cinematic Universe. Sia in The Avengers che in Avengers: Age of Ultron, viene menzionata ma non appare mai.



In Thor: Ragnarok si racconta che Jane e Thor hanno deciso di porre fine alla loro relazione per ragioni sconosciute. Tuttavia nel 2019 è stato svelato che Natalie Portman sarebbe tornata nel franchise e dalla porta principale: impugnando il martello di Thor, Mjöllnir.



Negli ultimi giorni una serie d'immagini provenienti dal set di Thor: Love and Thunder hanno mostrato Thor interagire con Jane Foster. Non è chiaro se le foto si riferiscano ad una sequenza flashback (un indizio potrebbe essere il look di Thor, simile a quello di una scena eliminata di The Dark World). Ma tutto è possibile e attendiamo novità su questo dettaglio. Nei giorni scorsi sono state pubblicate altre foto dal set di Love and Thunder.



Pare che Thor: Love and Thunder sia basato sul fumetto Mighty Thor di Jason Aron, con Jane Foster che diventa il nuovo Thor. Diretto da Taika Waititi, il film comprende nel cast anche Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum.



