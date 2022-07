Thor: Love and Thunder, Jane Foster è stata blippata? La risposta di Natalie Portman

Gli eventi di Avengers: Infinity War li conosciamo tutti: sul finire del film dei fratelli Russo metà degli esseri viventi presenti nel nostro universo vengono letteralmente ridotti in polvere, tra cui, ovviamente, buona parte dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe. Il destino di qualcuno, però, appare ancora oggi incerto.

Prendiamo Jane Foster, ad esempio: non sappiamo di preciso cos'abbia fatto il personaggio di Natalie Portman nel corso di questi anni, né tanto meno se, prima di far ritorno in pompa magna in questo Thor: Love and Thunder, abbia subito come tanti altri le conseguenze delle azioni del Titano Pazzo.

Il trailer del film di Taika Waititi, inoltre, ha insospettito molti: possibile che quello scambio di battute sulla differente percezione del tempo da parte di Thor e Jane si riferisca proprio al fatto che la nostra possa esser stata spazzata via dall'esistenza per cinque, lunghi anni? A precisa domanda, Natalie Portman ha risposto semplicemente con un criptico: 'È possibile...".

L'ipotesi, insomma, non è da scartare, ma neanche trova ancora conferme precise da parte dei diretti interessati: chissà che Thor: Love and Thunder non possa finalmente darci una risposta soddisfacente! Blip a parte, comunque, Tessa Thompson ha parlato del rapporto tra Valchiria e Bruce Banner.