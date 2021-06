Thor: Love and Thunder, James Gunn loda lo script di Taika Waititi: 'Fenomenale'

Mentre continuano le riprese dell'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, quarto capitolo del franchise Marvel Studios dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, in uno degli ultimi Q & A via social organizzati da James Gunn, l'autore ha risposto a una domanda proprio dedicata al nuovo film di Thor.

Il giro di domande e risposte sulle storie dell'autore di Guardiani della Galassia e del prossimo The Suicide Squad era ovviamente dedicato a tutti i suoi progetti in arrivo, non solo dunque il cinecomic DC Flms ma anche il capitolo conclusivo della saga Marvel e la serie televisiva su Peacemaker di John Cena. Un fan però era incuriosito dal fatto se Gunn avesse avuto modo o meno di leggere lo script di Love and Thunder, per giunta interessato a un suo commento sulla sceneggiatura, e l'autore molto brevemente ma direttamente glielo ha dato:



"Sì e sì. Ed è fenomenale", ha risposto James Gunn, lasciando trasparire un certo entusiasmo per il prossimo lavoro del collega, che insieme a lui è forse uno dei pochi autori nel MCU ad aver rivoluzionato dall'interno la formula Marvel, adattandola quanto più possibile alle proprie sensibilità autoriali.



Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder vedrà nel cast anche Christian Bale nel ruolo di Gorr il Macellatore di Dei, per un'uscita prevista nelle sale americane il 4 maggio 2022.