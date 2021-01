Thor: Love and Thunder, James Gunn conferma: 'Sto collaborando con Taika Waititi'

Non è un mistero che, nel futuro del Marvel Cinematic Universe, i destini di Thor e dei Guardiani della Galassia s'incroceranno sempre più di frequente: il finale di Avengers: Endgame è stato abbastanza chiaro al riguardo, per cui prepariamoci a vedere ben presto all'opera quelli che sono già stati denominati Asg(u)ardians of the Galaxy.

Ma cosa vedremo, dunque, in Thor: Love and Thunder? La partecipazione di Chris Hemsworth al film è ovviamente cosa certa nonostante l'ingombrante presenza della Jane Foster di Natalie Portman, ed è dunque piuttosto probabile che con lui saluteremo finalmente anche il ritorno di Star-Lord, Groot, Gamora, Rocket e Drax.

Anzi, più che probabile diremmo praticamente certo: la conferma definitiva è infatti arrivata da James Gunn in persona, che ha spiegato di star lavorando al film insieme al suo amico e collega Taika Waititi. "Sì. Lo sto facendo. Sono in ottime mani con Taika Waititi" ha infatti risposto Gunn a chi gli chiedeva se di questi tempi fosse impegnato a istruire il buon Taika sul modo in cui gestire la banda più sgangherata dell'universo.

A tal proposito, nelle nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder abbiamo visto di nuovo insieme Chris Hemsworth e Chris Pratt; anche Dave Bautista, inoltre, si sta preparando a riprendere il ruolo di Drax in Thor: Love and Thunder.