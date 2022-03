Thor: Love and Thunder: iniziate le riprese aggiuntive, torna anche Christian Bale!

Mentre non c'è ancora traccia né di un poster né di un primo trailer di Thor: Love and Thunder, sembra che i Marvel Studios abbiano dato il via alle riprese aggiuntive per sistemare gli ultimi dettagli relativi all'ultimo capitolo sul dio del tuono che vedrà il ritorno alla regia di Taika Waititi nel franchise. L'uscita è fissata per luglio.

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider di The Ankler, pare che il set di Thor: Love and Thunder sia stato riparto per una nuova sessione di riprese aggiuntive e che queste ultime includano anche il ritorno sul set di Christian Bale, che ricordiamo farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Gorr il macellatore di dei. Sfortunatamente, non abbiamo mai visto un'immagine di Bale nei panni del personaggio, che probabilmente sarà finalizzato in post-produzione con l'utilizzo della computer grafica.

Qualche settimana fa Kevin Feige aveva elogiato le riprese aggiuntive, sottolineandone la fondamentale importanza nel metodo di lavoro dei Marvel Studios sulle sue pellicole, arrivando a definirle "la chiave del successo" dei cinecomic Marvel:

"Reshoots è spesso vista come una brutta parola. Pensano subito che ci siano problemi, date le riprese aggiuntive, ma la verità è che le riprese aggiuntive sono fondamentali nei nostri film, e questo già a partire da Iron Man. Diciamo sempre di essere di essere filmmaker intelligenti alla Marvel, ma non siamo geni e il modo migliore per prendere appunti su di un film è guardarlo. Quindi lo giriamo e poi diciamo 'oh sì, non è così giusto. Non funziona' o cose del genere, con un sistema abbastanza preciso ed efficace. Le riprese durano poi un giorno, a volte quindici o anche di più, e spesso per continuare a inserire la mossa giusta al momento giusto, quella che prima non veniva in mente o non c'era".

Thor: Love and Thunder ha una data d'uscita fissata all'8 luglio 2022. Intanto, ci chiediamo cosa vedremo nel trailer di Thor 4?