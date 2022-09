Thor Love & Thunder, Marvel presenta ufficialmente il personaggio della scena post-credit!

Thor: Love and Thunder ha conquistato i fan del Dio del Tuono, che hanno apprezzato il film diretto da Taika Waititi con protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman. La trama riserva anche qualche sorpresa agli spettatori, con le scene post-credit che caratterizzano la visione di ogni film MCU. E Love and Thunder non è da meno.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Thor: Love and Thunder. Nel frattempo Marvel ha aggiornato la timeline dell'MCU dopo l'uscita nelle sale cinematografiche, lo scorso mese di luglio, di Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok).



Una nuova immagine pubblicata online da Marvel mostra l'attore Brett Goldstein nei panni del mitologico personaggio Ercole. Il personaggio compare proprio in una scena dopo i titoli di coda del film.

Poche ore fa l'attore ha vinto il suo secondo Emmy per aver interpretato Roy Kent nella serie tv Apple, Ted Lasso.

E ora che Thor: Love and Thunder è disponibile su Disney+, i Marvel Studios hanno svelato il miglior look del personaggio nel film.



Zeus (Russell Crowe) chiede aiuto proprio a Ercole (Goldstein) per rintracciare Thor (Hemsworth).

"Brett è fantastico" ha dichiarato Waititi sulla performance dell'attore nel ruolo di Ercole. Chissà quale potrà essere l'eventuale futuro del personaggio nell'MCU.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi.