Thor: Love and Thunder, la Hela della McCarthy distrugge di nuovo il Mjolnir: il video

Continuano le riprese dell'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, e proprio del set arriva oggi un nuovo video dedicato al Teatrino di artisti asgardiani (?) composto da quattro amatissime star della scena internazionale, volute dall'autore per qualcosa di divertente.

Quel teatrino è infatti lo stesso che avevamo visto all'inizio di Thor: Ragnarok ad Asgard, quando Sam Neill, Matt Damon e Luke Hemsworth recitavano rispettivamente i ruoli dei finti Odino, Loki e Thor in uno spettacolo teatrale imbastito appositamente per ripercorrere le gesta dei personaggi vista al cinema fino ad allora, in modo ovviamente divertito e divertente per il pubblico in sala.



Alla fine li rivedremo tutti quanti in scena, dato che proprio dalle precedenti foto trapelate e ora dal video che trovate in calce possiamo ammirare al lavoro Sam Neill e Matt Damon come Odino e Loki, in compagnia per altro di Hemsworth e di Melissa McCarthy come finta Hela, sempre parte dello spettacolino che non sappiamo ancora come verrà inserito nel film (magari come prologo?) ma che è quasi certo narrerà in modo minimale e ironico gli eventi del capitolo precedente, tant'è che vediamo proprio riproposta la scena in cui Hela distrugge il mitico Mjolnir.



L'attesissimo Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi uscirà nelle sale cinematografiche americane il 6 maggio 2022.