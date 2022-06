Thor: Love and Thunder, ci sono anche i Guardiani della Galassia nelle nuove foto!

Sarà un vero e proprio Avengers in miniatura, questo Thor: Love and Thunder: il film di Taika Waititi ci è stato presentato sin dal primo momento come una reunion di alcuni tra i personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe, con particolare enfasi sul rapporto tra il Dio del Tuono e i Guardiani della Galassia.

Nonostante il loro minutaggio potrebbe essere esiguo secondo Tessa Thompson, i già ribattezzati Asgardians of the Galaxy sono inevitabilmente uno degli elementi più attesi del film che vedrà Christian Bale vestire i panni di Gorr: a proposito di ciò, coloro che non vedono l'ora di ritrovare Star-Lord e soci saranno ben lieti di dare un'occhiata alle nuove foto ufficiali di Thor: Love and Thunder.

Nelle immagini rilasciate da Marvel pochi minuti fa ritroviamo infatti il nostro figlio di Odino preferito, ma non solo: in una foto vediamo infatti il buon Thor interagire proprio con Peter Quill e Mantis, ma il personaggio di Chris Hemsworth è completamente assente nell'ultima foto in cui possiamo ammirare, invece, una splendida Jane Foster in versione Mighty Thor, con tanto di Mjolnir in pugno.

Insomma, nel caso in cui la vostra curiosità avesse bisogno di venire ulteriormente stimolata, eccovi serviti: pronti a correre in sala il prossimo luglio? Noi scommettiamo di sì! Chris Hemsworth, intanto, ha parlato del suo possibile addio all'MCU.