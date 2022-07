Thor: Love and Thunder, i Guardiani si divertono dietro le quinte del film: foto e video

Mentre Thor: Love and Thunder rimane in vetta al box office, le star del film si divertono a condividere sui social foto e video da dietro le quinte del film, come queste con protagonisti alcuni membri dei Guardiani della Galassia.

Sembra che sul set di Thor: Love and Thunder si siano davvero divertiti un mondo, e il discorso non vale solo per il regista Taika Waititi e gli attori principali.

Anche il resto del cast, come gli interpreti dei Guardiani della Galassia, pare essersela spassata tra una ripresa e l'altra, forse merito anche della musica sparata a tutto volume da Waititi, o dalle fantastiche abilità da ballerino di Dave Bautista alias Drax, come si vede nei video postati da Karen Gillan a.k.a. Nebula su Instagram, e che trovate anche in calce alla notizia assieme a una foto di Pom Klementieff che si rilassa in un momento di pausa.

Thor: Love and Thunder su Rotten Tomatoes ha fatto registrare un punteggio medio, ma il film sembra aver diviso critica e pubblico, con molti giudizi volti verso l'uno o l'altro estremo, tra chi lo ha amato e chi lo ha odiato, con pochi mezzi termini.

E voi, che ne avete pensato di Thor: Love and Thunder? Vi è piaciuto, o siete tra coloro che lo hanno aspramente criticato? Fateci sapere nei commenti.