Thor: Love and Thunder, guai legali per la star di Game of Thrones Lena Headey: ma perché?

Sembra che una scena tagliata in Thor: Love and Thunder e altri recenti ruoli per l'attrice di Game of Thrones Lena Headey le stiano causando dei problemi legali con l'agenzia che la rappresentava fino a poco tempo fa.

No, Lena Headey non sarà nella versione finale di in Thor: Love and Thunder come diversi altri attori tagliati della pellicola per esigenze di montaggio (anche Peter Dinklage e Jeff Goldlum avevano girato scene per Thor 4 ma non vi compariranno), ma pare che questo sia solo uno dei progetti che fa parte del contenzioso che vedrebbe l'interprete di Cersei in Game of Thrones contro la sua ex-agenzia.

L'agenzia britannica Troika, che dal 2020 è nota come YMU, avrebbe infatti fatto causa all'attrice sostenendo di non aver ricevuto da parte sua dei compensi adeguati in più di un'occasione.

In particolare, stando ai documenti presentati, sarebbero loro dovuti almeno 500.000 dollari per Thor: Love and Thunder (il 7% della sua tariffa); 300.000 dollari per 9 bullets, il film del 2009 con Sam Worthington; e 650.000 dollari per la serie tv di Showtime Rita (di cui è stato girato solo il pilot e non sembra che ve ne saranno mai altri).

Secondo l'agenzia, anche se Headey se ne è distaccata già dal 2020, ci sarebbero ancora da pagare dunque delle commissioni, danni per violazioni del contratto, interessi, e il rimborso per le spese legali.

Headey, tuttavia, afferma di non aver mai firmato alcun contratto con Troika o Michael Duff (il suo ex-agente, che aveva seguito quando Duff, precedentemente sotto contratto con la Lou Carl Associates, ha deciso di fondare Troika) e che tra entrambe le parti vigeva un accordo verbale e non scritto sin da quando Duff era ancora alla Lou Carl Associates. L'attrice, poi, sostiene che non è mai stata esclusivamente rappresentata da Troika, dato che negli Stati Uniti è rappresentata anche dalla CAA.

Nello specifico, per Heady Troika non avrebbe diritto ad alcuna commissione su Thor: Love and Thunder, poiché il ruolo è stato concordato direttamente tra lei e il regista Taika Waititi, e lo stesso vale per 9 Bullets, poiché Troika e Duff non si sono occupati delle negoziazioni. Per Rita, infine, Headey afferma di aver ricevuto solon 325.000 dollari per il pilot, dei quali Troika ha ricevuto già 22.750 dollari, e che non ci sono altri episodi in programma.

Vedremo come si svilupperà la vicenda, ma intanto vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder sarà al cinema dal 6 luglio (senza la scena di Lena Headey).