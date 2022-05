Thor: Love and Thunder, il Gorr di Christian Bale è terrificante secondo gli insider

Il trailer di Thor: Love and Thunder ci ha finalmente dato modo di dare un'occhiata al lavoro svolto da Taika Waititi in occasione della sua seconda incursione nel Marvel Cinematic Universe: quei pochi minuti, però, non ci hanno ovviamente mostrato tutto ciò che vedremo nel film, nascondendoci, ad esempio, il Gorr di Christian Bale.

Il personaggio interpretato dall'ex-Batman e definito formidabile da Taika Waititi è, ovviamente, una delle grandi attrazioni di questo nuovo film del Marvel Cinematic Universe, ovviamente anche per il peso del nome del suo interprete: ma cosa dobbiamo aspettarci, dunque, da questo Gorr il Macellatore di Dei?

A risponderci sono stati gli insider John Campea, Roger Meyer Burnett ed Erin Cummings durante l'ultimo episodio del The John Campea Show: "È qualcosa che esce dritta dagli incubi, una cosa terrificante" sono state le loro parole al riguardo. I tre hanno ovviamente avuto modo di visionare del materiale non ancora pubblicato dai Marvel Studios: al momento non possiamo far altro, dunque, che fidarci del loro parere... E sperare che le cose stiano effettivamente così!

E voi, cosa vi aspettate da questo esordio di Christian Bale nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Chris Pratt, intanto, ha parlato delle differenze fra Taika Waititi e James Gunn per quanto riguarda il lavoro sul set.