Thor: Love and Thunder, Galacticus sarebbe potuto apparire nel film di Waititi: ecco come

Thor: Love & Thunder è da record su Disney+ e sebbene al momento della sua uscita nelle sale cinematografiche non si sia fatto apprezzare particolarmente dal pubblico, una concept art relativa ad una scena poi tagliata sta facendo letteralmente impazzire i fan del MCU per la presenza di un personaggio in particolare.

Una serie di storyboard dell'artista Anthony Winn svelano una sequenza poi omessa dalla pellicola che avrebbe, senza ombra di dubbio alcuno, fatto trasalire i più accaniti supporter del dio del tuono e in più in generale del franchise guidato da Kevin Feige. Si tratta di un artwork che raffigura una scena in cui il Mighty Thor di Jane Foster affronta il celebre Divoratore di mondi, Galactus.

Inoltre, sempre grazie al lavoro di Winn, scopriamo che Taika Waititi avrebbe voluto mostrare Gigantus e Fing Fang Foom, ma nemmeno questi due personaggi sono riusciti ad entrare nel taglio finale della pellicola. Stando a quanto riferito, questi tre cameo/crossover sarebbero dovuti appartenere ad sequenza progettata per dimostrare tutta l'eroicità di Jane attraverso scontri diretti contro avversari così formidabili, seppur estremamente fugaci.

E chissà se con queste scene Thor: Love and Thunder avrebbe colpito maggiormente il pubblico rendendo di fatto anche la storyline di Jane più convincente. Cosa ne pensate? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.