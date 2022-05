Thor: Love and Thunder, prima foto ufficiale di Natalie Portman: i due Thor fanno squadra!

Quando il primo trailer di Thor: Love and Thunder ci aveva mostrato una Dea del Tuono al femminile, qualcuno aveva ancora dei dubbi che fosse davvero Natalie Portman. Ma questa prima foto ufficiale li spazza via tutti. L'attrice fa squadra, con tanto di costume, con il suo contraltare maschile di Chris Hemsworth. E sono bellissimi.

Solo poco tempo fa usciva il primo trailer di Thor Love and Thunder e nonostante il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster fosse stato anticipato più e più volte, con tanto di ruolo che sarebbe andata a ricoprire, qualcuno aveva fatto fatica a vederla indossare le sue nuove vesti. I rumor intorno a una Mighty Thor, vale a dire una versione al femminile del Dio del Tuono interpretata dalla stessa Portman, erano comunque circolati, ma a molti non erano bastati e c’era attesa per una conferma ufficiale.

Quella conferma arriva oggi con una foto di scena resa pubblica da Empire che non lascia più alcun dubbio, mostrandoci i due Thor uno a fianco all’altro con tanto di volto scoperto in primo piano: la trovate in calce all'articolo. E ovviamente, il volto di Thor al femminile, non poteva che essere quello di Natalie Portman, che torna a brandire il Mjolnir distrutto da Hela in Thor: Ragnarok, sempre di Taika Waititi che torna a girare questo nuovo capitolo. Non è ancora del tutto chiaro come Jane sia arrivata a questa trasformazione, ma dalla sinossi del suo personaggio è noto che verranno rivelati i motivi della sua assenza e la battaglia combattuta con la sua malattia.

L’estetica di quello che è appena diventato il prossimo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo sarà ovviamente influenzata dallo stile unico di Waititi, ma anche dalla presenza straordinaria dei Guardiani della Galassia al completo, che come molti ricorderanno hanno accolto Thor nei loro viaggi interstellari a bordo della Milano dopo il finale di Avengers: Endgame. A coronare il tutto Russel Crowe che amplierà i pantheon del MCU con il suo Zeus, ma soprattutto un villain d’eccezione come Gorr the God Butcher interpretato da Christian Bale, non ancora mostrato nei trailer ma di cui abbiamo avuto un assaggio grazie al merchandising: trovate qui il look di Gorr in Thor Love and Thunder. Quali, ora, le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!