Thor: Love and Thunder, le foto dal set rivelano il nuovo look di Thor e di Star-Lord

Sono da poco cominciate in Australia le riprese dell'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, quarto capitolo della avventure cinematografiche del Dio del Tuono targato Marvel, e dopo aver visto Chris Hemsworth e Chris Pratt insieme durante le prove, eccoli adesso nei rispettivi nuovi look dei loro personaggi.

Non c'è che dire: il film ha delle vibrazioni retrò fortissime e già così entusiasmanti. Iniziando da Thor, lo vediamo tornato ormai in forma più che smagliante, con due braccia poderose e un fisico nuovamente statuario. I capelli sono rimasti lunghi e dunque si è perso il look di Ragnarok, ed è interessante notare il vestiario del Dio del Tuono: jeans attillatissimi, canottiera bianca con stampa anteriore alla Grosso Guaio a Chinatown ed esuberante giacca-gilet smanicata in pelle di colore rosso e con dettagli neri. E ovviamente non può mancare la sua fedele Stormbreaker.



Passando a Star-Lord, il suo look è semplicemente più pieno e ricco di dettagli. Torna il classico cappotto viola lungo con delle protezioni di metallo rifinite su spalle e gomiti. Anche Pratt sembra essersi rimesso in forma in previsione delle riprese e lo vediamo infatti splendidamente pronto all'avventura al fianco di Waititi.

Nelle immagini in calce è inoltre possibile ammirare Karen Gillan nel ruolo di Nebula e Sean Gunn nei panni di Kraglin con tanto di impianto della vecchia cresta di Yondu in testa, il che significa che potrà sfruttare le abilità del vecchio amico.



L'uscita di Thor: Love and Thunder è prevista il 6 maggio 2022. Nel cast troveremo anche Christian Bale nei panni di Gorr il Macellatore di Dei.