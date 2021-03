Thor: Love and Thunder, una foto dal set anticipa il ritorno di Matt Damon?

Le voci del ritorno di Matt Damon nella saga di Thor non sono state ancora ufficialmente confermate, ma l'attore è recentemente arrivato a Sydney assieme a Chris Hemsworth, e queste foto dal set di Thor: Love and Thunder sembrerebbero essere un'ulteriore indicazione della sua presenza nel film.

Aveva sorpreso tutti il cameo di Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth in Thor: Ragnarok, con i tre attori che vestirono i panni delle versioni teatrali di Loki, Odino e Thor in quella che fu una rievocazione "secondo Loki" del finale di Thor: The Dark World.

Scena dal sapore meta decisamente divertente, e davvero memorabile. Forse anche per questo Taika Waititi avrà pensato a un bis per il suo nuovo film, Thor: Love and Thunder, in cui sembra proprio che almeno due dei tre attori sopra citati (anche Sam Neill potrebbe tornare nel MCU) faranno la loro ricomparsa.

Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali in merito, infatti, nel post che trovate in calce alla notizia, che mostra alcune foto dal set australiano della pellicola, si scorgerebbe un palcoscenico che fa subito tornare alla mente la performance teatrale di cui parlavamo.

Sarà questa una prova sufficiente del ritorno di Matt Damon e Sam Neill? Dopotutto, il primo ha anche partecipato al party a tema anni '80 organizzato sul set di Thor...

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a febbraio 2022.