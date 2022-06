Thor: Love And Thunder, nel film ci sarà la terza storia LGBT+ del MCU!

L'arrivo del primo supereroe gay del MCU nel film Gli Eterni, ha cambiato completamente il futuro della Marvel, aprendolo all'integrazione, e rendendolo decisamente più attuale. Adesso ci sarà l'arrivo di un altro personaggio LGBT, Valchiria, che vedremo in Thor Love and Thunder.

Molto spesso la Marvel, nel riportare dei personaggi che avevano un'identità queer nei fumetti (come ad esempio Loki, Korg o Captain Marvel) ha operato una sorta di cancellazione o appiattimento di alcuni lati della loro queerness, o non facendocela proprio conoscere, o menzionandola appena di sfuggita. Ed è per questo che un personaggio come Phastos nel film Gli Eterni ha avuto un peso ancora più importante. Adesso arriva anche Valchiria, che secondo Kevin Feige dovrebbe avere anche una storia d'amore con una donna nel film.

Ovviamente i fan hanno cercato conferme ovunque, e un video recente che la vede affrontare Gorr the God Butcher in un duello all'ultimo sangue, fa pensare che Valchiria stia lottando proprio per difendere un'amante. O per vendicarne la morte. E secondo molti questa persona potrebbe essere Sif. Nella lotta uno contro uno Valchiria sembra essere molto arrabbiata, e l'impressione è che dietro ci sia più della volontà di difendere New Asgard dal villain.

Voi cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il nuovo trailer di Thor Love and Thunder!