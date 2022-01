Thor Love and Thunder sarà l'ultimo film MCU di Chris Hemsworth? Ecco cosa sappiamo

Dopo l'addio di Robert Downey Jr alla Marvel seguito da quello di Chris Evans, i fan si chiedono se sia arrivato il momento di Chris Hemsworth. L'interprete di Thor, infatti, sta per tornare al cinema con il suo quarto film da solista, e la domanda sorge quasi spontanea: sarà l'ultima volta che lo vedremo nei panni del Dio del Tuono?

Nel corso di un'intervista è stato proprio lui a chiarire quale sarà il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe. L'attore ha scherzosamente detto di essere ancora troppo giovane per andare in pensione, lasciando dunque un'apertura su un suo futuro ritorno nel Multiverso. "Thor è troppo giovane [per andare in pensione]. Ha soltanto 1500 anni! Non è di certo con questo film che dico addio alla Marvel. O almeno lo spero."

Infatti è impossibile sapere con certezza cosa sarà nei piani degli Studios, anche se sembra improbabile che farlo fuori sia un'idea per il momento. Anche perché insieme ai nuovi supereroi e ai vecchi che iniziano ad avere nuovo spazio, è importante che ci siano anche dei veterani, come appunto il Dio del Tuono. Sareste felici di rivedere Hemsworth in qualche progetto futuro del MCU?

Nel frattempo, ovviamente, aspettiamo l'arrivo di Thor Love and Thunder.