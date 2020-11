Thor: Love and Thunder, nel film Marvel ci sarà anche un po' di Venom: ecco perché

Come segnalato da Discussing Film, tutto sta procedendo in maniera spedita per quanto riguarda la pre-produzione di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo dedicato al dio del tuono della Marvel con protagonista sempre Chris Hemsworth e il secondo consecutivo che vedrà alla regia il neo-zelandese e Premio Oscar Taika Waititi.

Secondo il portale le riprese di Thor: Love and Thunder inizieranno a gennaio e la produzione ha appena assunto Maryann Brandon per occuparsi del successivo montaggio della pellicola. La Brandon ha un curriculum di tutto rispetto, specialmente per quel che riguarda i blockbuster, è stata responsabile del montaggio di Dragon Trainer e The Darkest Minds, ha montato tutti gli ultimi film di J.J. Abrams, ovvero Mission: Impossible III, Star Trek (2009), Super 8, Star Trek Into Darkness, Star Wars: Il risveglio della Forza, e Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

La montatrice non è nuova nemmeno nel genere dei cinecomic in quanto ha lavorato al montaggio di Venom, la pellicola standalone della Sony incentrata sul personaggio interpretato da Tom Hardy e di cui è atteso per l'anno prossimo il sequel, Venom: La furia di Carnage.

Il film che vedrà la Jane Foster di Natalie Portman impugnare il mitico Mjolnir è uno dei tasselli più attesi di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma complici le ben note complicazioni causate dalla pandemia in corso la produzione ha ovviamente rallentato il suo cammino.

Che aspettative avete per questo quarto capitolo di Thor? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, è trapelato un esilarante titolo provvisorio di Thor: Love and Thunder; con una foto pubblicata su Instagram, invece, Tessa Thompson ha mandato in delirio i fan di Thor... E non solo.