Thor: Love and Thunder, il film diventa un fumetto Marvel nella nuova promo art!

Mentre i fan di tutto il mondo vedono crescere minuto dopo minuto l'hype per l'imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, c'è un Thor: Love and Thunder che si prepara a scattare dalle retrovie: il film con Chris Hemsworth debutterà in sala il prossimo luglio, e Marvel si sta già sincerando che nessuno se ne dimentichi.

Mentre in giro si parla di un trailer di Thor: Love and Thunder che ancora tarda ad arrivare, con i fan comprensibilmente sempre più impazienti, una nuova promo art ci permette comunque di cominciare a testare l'atmosfera che respireremo nel nuovo capitolo dell'MCU, omaggiando contestualmente anche il media da cui tutto ciò è nato.

Nell'immagine di cui sopra vediamo infatti una locandina di Thor: Love and Thunder realizzata come la più classica delle cover dei fumetti Marvel: il titolo del film a caratteri cubitali fa bella mostra di sé, mentre un po' più in basso troviamo le versioni fumettose dei personaggi di Chris Hemsworth e Natalie Portman, in compagnia di quelli che sembrerebbero Valchiria e Skurge.

Tutto più che apprezzabile, insomma, ma siamo sicuri che il pensiero dei fan, in questo momento, vada unicamente al trailer (si spera) in arrivo: Marvel, se ci sei batti un colpo! Recentemente, intanto, un'action figure di Thor: Love and Thunder ci ha anticipato un importante dettaglio della trama.