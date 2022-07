Thor: Love and Thunder, il film contiene un gigantesco buco di trama su Odino!

In queste ultime ore è emerso un nuovo buco nella trama di Thor: Love and Thunder, che sta facendo confondere non poco i fan del Marvel Cinematic Universe. Il buco in questione è strettamente legato a quanto avviene nel film precedente, Thor: Ragnarok, e in particolare alla sequenza in cui Odino, padre di Thor e Loki, muore andando nel Valhalla.

ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler sugli eventi di Thor: Love and Thunder, quindi vi sconsigliamo la lettura se non avete visto la pellicola di Taika Waititi in questi giorni nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Il buco di trama presente in Thor: Love and Thunder è legato al Regno del Valhalla, uno dei cinque regni della mitologia norrena dedicati ai defunti. Il regno è stato menzionato più volte nel film come un paradiso per i vichinghi, una sala di guerrieri uccisi dove c'è una scorta infinita di cibo e bevande. Thor (Chris Hemsworth) rivela che solo chi muore sul campo di battaglia può andare nel Valhalla. Mentre si trova davanti a Sif, una guerriera asgardiana, le dice che deve morire sul campo di battaglia se vuole andare nel Valhalla, un fatto fedele alla mitologia norrena tradizionale.

Il finale del film ha visto la morte di Jane Foster, che ha trascorso il film nei panni di Mighty Thor. Jane, come apprendiamo, soffre di cancro e brandire Mjolnir ed essere impregnata del potere di Thor non è sufficiente a guarirla, anzi, la indebolisce. Muore combattendo contro Gorr, il Macellatore di Dei, e viene cullata tra le braccia di Thor nei suoi ultimi momenti. Quando esala l'ultimo respiro, il suo corpo evapora in una luce dorata e scintillante e viene trasportato dal vento nei cieli. Anche se non era un vichingo, è morta in battaglia e le viene concesso di entrare nel Valhalla (come vediamo nella scena post-credit di Thor Love and Thunder).

L'ultima volta che abbiamo visto una morte simile con quelle scintille luccicanti come quella di Jane è stato in Thor: Ragnarok, quando Odino ha detto addio ai suoi figli. Se una morte così sfavillante equivale a un viaggio nel Valhalla, è lecito pensare che anche Odino sia finito lì, ma questo non quadra perché, beh, non è morto su un campo di battaglia.

Questo è solo l'ultimo di una serie di buchi narrativi presenti nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe... Se non altro c'è una certa coerenza tra Ragnarok e Love and Thunder, garantita dal lavoro di Taika Waititi.