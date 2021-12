Thor: Love and Thunder, il film con Chris Hemsworth è collegato a Moon Knight?

Sappiamo con certezza che Thor: Love and Thunder verrà distribuito dai Marvel Studios nel mese di luglio 2022, mentre la serie Moon Knight sarà diffusa in streaming su Disney+ a un certo punto del 2022. Secondo le ultime indiscrezioni la serie con Oscar Isaac dovrebbe uscire prima del quarto film suo dio del tuono della Marvel diretto da Waititi.

Proprio per quest'ultimo motivo, sembra che Moon Knight spianerà la strada a Thor 4, ma in che modo le due produzioni saranno collegate tra loro? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Sappiamo che nel prossimo capitolo su Thor farà la sua apparizione Zeus, interpretato da Russell Crowe così come anche il personaggio di Gorr che avrà invece le sembianze di Christian Bale, e proprio quest'ultimo potrebbe essere il collegamento diretto con la serie con Oscar Isaac.

Moon Knight a quanto pare proietterà il Marvel Cinematic Universe dritto verso le divinità egizie e la sua mitologia. Dalle prime immagini di Moon Knight mostrate in anteprima al Disney Plus Day, infatti, i fan hanno potuto avere un piccolo assaggio di quello che sembrerebbe ad oggi come il progetto più dark del MCU: dopo il debutto di Blade in Eternals, la serie di Moon Knight - nella quale un cameo di Mahershala Ali è fortemente rumoreggiato - potrebbe rappresentare il tassello fondamentale per la formazione dei Midnight Sons.Nei fumetti Marvel, del resto, Moon Knight è uno dei membri più popolari dei Midnight Sons, una divisione degli Avengers che si occupa specificamente di minacce oscure o di origine mistica. La squadra è solitamente guidata nientemeno che dal Dottor Strange, e generalmente include Wong, Blade, il Punitore, Iron Fist, Man-Thing e i vari Ghost Riders che si sono succeduti nel corso del tempo.

Ecco infatti cosa si legge nella sinossi ufficiale ci Moon Knight: "Una nuova serie d’azione e avventura giramondo con un complesso vigilante che soffre di disturbo dissociativo dell’identità. Le molteplici identità che vivono dentro di lui si ritrovano catapultate in una guerra mortale tra dei sullo sfondo dell’Egitto antico e moderno."