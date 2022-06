Thor: Love and Thunder, il film è uno dei più brevi del Marvel Cinematic Universe!

Ad un mese dalla distribuzione nelle sale cinematografiche di Thor: Love and Thunder, è stata annunciata la durata ufficiale del film di Taika Waititi, con protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman. La notizia arriva da The Direct, che ha citato una lista di alcune delle più grandi catene cinematografiche.

Secondo il report Thor: Love and Thunder durerà 1 ora e 59 minuti, al settimo posto tra i film più brevi del Marvel Cinematic Universe. Nel film verrà mostrata la fine della relazione tra Thor e Jane.

In precedenza erano circolate diverse voci che sostenevano una durata tra 1 ora e 55 minuti e 2 ore e 20 minuti; in parte qualcosa di vero, considerato il minutaggio ufficializzato.



Thor: Love and Thunder sarà il film dell'MCU più breve da Ant-Man and the Wasp del 2018, più corto di un minuto. Al momento L'incredibile Hulk del 2008 è ancora il film più breve del franchise insieme a Thor: The Dark World, con 1 ora e 52 minuti di durata.

Tutti gli ultimi otto film sono stati più lunghi di 2 ore e il più duraturo rimane Avengers: Endgame, con più di 3 ore di durata.

Nonostante il relativamente basso minutaggio, Thor: Love and Thunder contiene tanta azione e follia per soddisfare i fan, ed entro fine settimana inizierà la prevendita dei biglietti prima dell'uscita nelle sale il prossimo 8 luglio.



Nel nuovo trailer di Thor Love and Thunder è comparso Gorr, personaggio interpretato da Christian Bale.