Thor Love and Thunder, fan arrabbiati: 'C'è un errore nel trailer'

Si tratta degli occhi di Chris Hemsworth, che nel trailer sono azzurri, ma che l'ultima volta che il personaggio è comparso sullo schermo, in Avengers: Endgame, aveva un finto occhio destro color castano . Thor perse l'occhio destro nel corso della battaglia con la malvagia sorella Hela in Thor: Ragnarok, e Rocket Raccoon gli diede un finto occhio castano. Tuttavia nel video - se non l'avete ancora visto ecco il trailer di Thor: Love and Thunder - si vedono entrambi gli occhi azzurri del personaggio. Potrebbe essere una scelta di Thor, che avrebbe deciso di far corrispondere cromaticamente il suo occhio finto con quello vero. Un errore di continuity sembra davvero improbabile ma solo il tempo spiegherà i motivi di questo cambiamento per Thor . Nel frattempo gli appassionati Marvel non hanno comunque evitato di sottolineare l'incongruenza rispetto al recente passato del personaggio. Scoprite cos'è successo a Thor dopo Avengers: Endgame e il suo imminente ritorno in Love and Thunder. Nel cast del film anche Christian Bale, Tessa Thompson, Matt Damon e Chris Pratt, con il regista del film Taika Waititi.

Why does Thor have his blue eyes in the new trailer? The artificial eye was a different color#ThorLoveAndThunder #thorloveandthundertrailer #thor pic.twitter.com/qTLOq74hoO — KonDzio (@klasocki5) April 18, 2022

They really forgot about Thor's different color eyes in the trailer ..... pic.twitter.com/y8CwNfXxjR — Chad Ryan (@itsBarreda) April 18, 2022

When did Thor’s eyes match again after he lost it in Ragnarok? I know he had an orange one in Infinity War that he got from Rocket but did they mention a new eye in Endgame? pic.twitter.com/RQRcpECeSP — aaron ‎◊ RENEW LEGENDS (@vandawision) April 18, 2022