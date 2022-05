Thor Love and Thunder, fan divisi sul look del Gorr di Christian Bale: convince o delude?

Uno dei momenti più importanti del nuovo trailer di Thor Love and Thunder è stato senza ombra di dubbio la prima apparizione di Gorr, il Macellatore di Dei, interpretato dal Premio Oscar Christian Bale. Ovviamente, in rete non sono mancate le "reaction" immediate da parte dei fan, spaccatisi però a metà: tra chi lo adora e chi ne è rimasto deluso.

Già nelle prime descrizioni ricavate dal merchandise della pellicola Marvel erano emerse le prime sostanziali differenze con la versione a fumetti di Gorr. A differenza dei fumetti, la versione live-action di Bale ha un'enfasi che, secondo alcuni, toglierebbe al personaggio il suo carattere spettrale.

Inoltre, il personaggio che appare in Thor: Love and Thunder non ha i suoi iconici viticci neri, né indossa il classico look con mantello nero che mantiene per tutta la durata della prima serie di fumetti di Jason Aaron e Esad Ribic. È sufficiente dire che i fan appaiono ancora piuttosto divisi sul look del personaggio. Tanto che Gorr è schizzato tra i trending topic su Twitter nella notte di lunedì a pochi minuti dall'uscita del trailer, con i fan del franchise che argomentavano la loro posizione sul suo aspetto nel film.

C'è chi è ne è rimasto deluso profondamente, pensando al pessimo look di Steppenwolf in Justice League di Zack Snyder, ad esempio, o chi ha dei pensieri contrastanti ma che alla fine non è convinto sia poi così male sullo schermo. Di contro, c'è invece chi ne è rimasto assolutamente affascinato e scioccato, in quanto Bale ha il look ideale per apparire più che minaccioso per Thor durante la pellicola Marvel.

Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder seguirà il figlio di Odino lungo un viaggio molto diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore: il suo riposo però sarà interrotto appunto da un killer galattico conosciuto come Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), che sta attraversando l’universo per dare la caccia e uccidere tutte le divinità in cui si imbatte.

In attesa di vederlo in sala dal 6 luglio 2022, scoprite quanto durerà Thor Love and Thunder.