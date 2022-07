Thor: Love and Thunder, per i fan il destino di Jane Foster 'non è quello che sembra'

Non tutto è ciò che sembra, o perlomeno è quello che i fan della Marvel stanno pensando in relazione agli eventi conclusivi di Thor: Love and Thunder, i quali riservano un particolare destino per il personaggio di Jane Foster, che fa ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo diversi anni di assenza e in veste del tutto rinnovata: Mighty Thor!

ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler sugli eventi di Thor: Love and Thunder, quindi vi sconsigliamo la lettura se non avete visto la pellicola di Taika Waititi in questi giorni nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Dopo essersi sottoposta a un trattamento contro il cancro (probabilmente il risultato dell'assorbimento di una gemma dell'Infinito in Thor: The Dark World), Jane Foster decide di ricorrere alla magia vichinga e cerca i frammenti di Mjolnir a Nuova Asgard. Inoltre, diventa lei stessa (Mighty) Thor e si unisce al Thor originale nella sua battaglia contro il letale Gorr, il Macellatore di dei.

Purtroppo Jane Foster non uscirà viva dal confronto finale, morendo mentre tutti si trovano nel regno di Eternità. In una sequenza post-credit di Thor: Love and Thunder vediamo Jane raggiungere le porte del Valhalla, accolta da Heimdall: ma è davvero morta? Una teoria dei fan crede appunto di no. Ve la riportiamo di seguito:

"Non credo che Jane Foster sia davvero morta. Non ricordo la battuta di Thor Ragnorok, ma quando Odino è passato al Valhalla, ha detto che non stava morendo ma semplicemente passando alla prossima avventura (potrebbe essere la morte, certo), poi si è trasformato in polvere d'oro e ha fluttuato via. In Infinity War, quando Thanos ha ucciso Loki e Heimdall, i loro corpi sono rimasti in forma, morti a terra. Non c'è un grande effetto di particelle d'oro che fluttuano nello spazio. Heimdall saluta Jane al Valhalla, ma potrebbe essere che lei sia un visitatore di tipo diverso?".

Voi che ne pensate di questa teoria su Jane Foster? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, Taika Waititi si è detto aperto al ritorno per un possibile Thor 5.