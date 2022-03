Thor: Love and Thunder, i fan aspettano il trailer con trepidazione

Mentre sono da poco iniziate le riprese aggiuntive per Thor: Love and Thunder, il primo trailer del film di Taika Waititi ancora non è stato rilasciato e sono in molti a chiedersi quando arriverà, con i fan che hanno invaso i social con post e commenti ironici sulla questione.

La scorsa settimana abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata a Ms. Marvel, lo show con Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, mentre tra pochi giorni, per la precisione il 30 marzo, Moon Knight farà il suo debutto nel MCU su Disney+.

Per quanto riguarda invece il prossimo film sul dio del tuono con Chris Hemsworth e Natalie Portman, i Marvel Studios non hanno ancora fatto trapelare nulla. Molti sperano quindi di ricevere nuove news tra l'inizio del prossimo show con Oscar Isaac e l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prevista per il 4 maggio.

"Beh, solo tra me e te e i lettori, ho fatto delle cose pazze nella mia vita. Ho vissuto tipo dieci vite. Ma è il film più pazzo che abbia mai fatto", le parole di Waititi riguardo la pellicola. "Se hai annotato tutti gli elementi di questo film, non dovrebbero avere senso", ha aggiunto, "è quasi come se non dovesse essere girato. Se entrassi in una stanza e dicessi: 'Voglio questo e questo e questo.' Chi c'è dentro? Queste persone. Come lo chiamerai? Love And Thunder. Voglio dire, non lavorerai mai più. Forse dopo questo non lo farò. "

E voi cosa ne pensate? Quando uscirà e cosa vedremo nel trailer di Thor: Love and Thunder?