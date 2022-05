Thor: Love and Thunder, gli elmi realizzati in CGI fanno discutere i fan

Manca sempre meno all'uscita del quarto film del MCU con protagonista il dio del tuono e l'ultimo trailer di Thor: Love and Thunder non ha fatto altro che aumentare ancora di più l'attesa per la pellicola. Ma c'è una cosa in particolare che non è stata molto apprezzata da alcuni fan. Vediamo di cosa si tratta.

Chris Hemsworth nel ruolo di Thor ha da sempre ricevuto attenzioni per la sua bellezza e per il suo fisico divino, ma se da una parte l'attore rimane uno dei preferiti dei fan, dall'altra è il suo costume che questa volta ha fatto storcere il naso a più persone, soprattutto a causa dei pigri effetti speciali utilizzati per l'elmo.

Infatti, molti spettatori hanno notato la scarsa CGI dei caschi di Thor e Jane, che sono stati evidentemente generati in computer grafica e non realizzati fisicamente, condividendo il loro disappunto sui social e in particolare su Twitter.

A maggio 2022, l'MCU ha guadagnato oltre $ 25 miliardi in tutto il mondo, diventando così il più grande franchise cinematografico di sempre. I soldi sicuramente non mancano ai Marvel Studios e secondo i fan scegliere di realizzare dei veri elmi piuttosto che fare affidamento su alternative in CGI non sarebbe sicuramente un problema.

A voi è piaciuta questa scelta? Intanto, vi salutiamo lasciandovi con le ultime dichiarazioni di Taika Waititi su Thor: Love and Thunder.