Thor Love and Thunder: QUELL'easter egg avrebbe dovuto essere inserito nel primo film!

Abbiamo da poco ammirato il trailer di Thor: Love and Thunder, che ci ha confermato che il film di Waititi sarà folle. Tante le novità e gli easter egg inseriti dal regista. Tra questi ce ne sarebbe uno particolarmente comico che non può passare inosservato: il carro trainato dalle capre.

Secondo lo sceneggiatore Zack Stentz avremmo già dovuto vedere questo elemento nel primo film di Thor, ma ai tempi Kevin Feige si era categoricamente opposto all'inserimento del carro. "Una cosa grande che fa capire come la Marvel si sia allentata sul lato creativo dalla Fase I è che avevamo proposto un Thor che combatte cavalcando il suo carro trainato dalle capre Tanngrisnir e Tanngnjóstr nel 2009 e Feige e compagnia ci hanno guardati come se fossimo matti. Ora eccolo lì nel trailer di L&T!", ha scritto Stentz su Twitter. "Una cosa curiosa delle capre di Thor della mitologia norrena originale è che quando è in viaggio e ha fame, le uccide e le mangia la sera, e poi resuscitano magicamente il giorno successivo e sembrano assolutamente a posto e continuano a trainare il suo carro"

Cosa ne pensate di questo easter egg? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, mentre Doctor Strange 2 si appresta ad arrivare in sala, i fan attendono Luglio per vedere il nuovo film dedicato Thor.