Thor: Love and Thunder, c'è il Gorr di Christian Bale nella nuova promo art!

Tra primavera ed estate i fan Marvel avranno un bel da fare: tra un Doctor Strange nel Multiverso nella Follia in arrivo tra una settimana e un Thor: Love and Thunder pronto a sbarcare sul grande schermo il prossimo luglio, ci sarà modo appena di rifiatare. Gli Studios, in tutto ciò, continuano a fare tutto il necessario perché l'hype non cali.

Dopo averci mostrato Mighty Thor in un nuovo poster, dunque, Marvel ha deciso per la nuova promo art di puntare su uno dei personaggi più attesi di questo nuovo capitolo dell'MCU, vale a dire Gorr the God Butcher, che nel film di Taika Waititi avrà il volto di un Christian Bale al suo esordio nel franchise targato Disney.

La promo art in questione, come tante altre che abbiamo visto in precedenza, ha le sembianze di una qualunque cover di un fumetto Marvel: il Macellatore di Dei fa bella mostra di sé proprio al centro della copertina fittizia, mostrandosi ovviamente in versione fumettosa, perfettamente in linea con il contesto, ma comunque coerente con quello che sarà l'aspetto del personaggio di Christian Bale nel film con Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Cosa ve ne pare? Vi convince questa versione di Gorr? Diteci la vostra nei commenti! Negli ultimi giorni, intanto, il trailer da record di Thor: Love and Thunder ha continuato la sua marcia trionfale.