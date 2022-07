Thor: Love and Thunder, c'è un cameo di Beetlejuice? Taika Waititi: 'È possibile'

Il Marvel Cinematic Universe ci ha ormai abituati a non stupirci più davanti alle comparse più disparate, dai vecchi Spider-Man ai vari Reed Richards, Charles Xavier e così via: che il franchise Disney vada ad attingere anche da fonti esterne, però, sarebbe effettivamente una novità. Cos'è successo, ad esempio, in Thor: Love and Thunder?

Durante i minuti finali del film in cui Russell Crowe avrebbe dovuto interpretare Satana, infatti, assistiamo ad una sequenza (che non sveleremo qui per evitare spoiler) in cui più di un fan crede di aver visto far capolino nientemeno che Beetlejuice, il personaggio interpretato da Michael Keaton nel film cult diretto da Tim Burton.

Verità o allucinazione collettiva? A parlarne è stato Taika Waititi, che pur dicendosi estraneo alla cosa non ha effettivamente escluso che i fan possano averci visto giusto: "Forse uno dei tipi che stanno al computer ha fatto tutto da sé. Ma non m'interessa. Sì, è possibile. E se dovesse essere successo davvero a me starebbe bene" sono state le parole del regista di Jojo Rabbit.

Anche a voi è sembrato di far caso ad una comparsa dell'indisponente spiritello del film di Burton? Fatecelo sapere nei commenti! Cameo a parte, intanto, ecco perché in Thor: Love and Thunder è stata tagliata la scena preferita di Christian Bale.