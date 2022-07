Thor: Love and Thunder, Taika Waititi odia le director's cut: vedremo mai la sua?

Dopo aver ravvivato l'interesse per Thor grazie alla nuova direzione imposta al personaggio nelle sue ultime due pellicole Marvel, Taika Waititi in occasione della premiere di Thor: Love and Thunder ha detto la sua sulla possibilità di vedere un giorno una director's cut del film, e più in generale di cose ne pensa delle director's cut a Hollywood.

Il regista, nel corso di un'intervista concessa a NME, non ha nascosto la sua totale avversione verso qualsiasi tipo di director's cut in generale. Con così tanto materiale lasciato fuori dal film, una director's cut di Thor: Love and Thunder non sarebbe inaspettata. Tuttavia, ciò sembra davvero impossibile dopo le parole del regista nell'intervista, in cui ha rivelato di odiare le director's cut. La lunga durata di molte director's cut ha scoraggiato Waititi, che ha commentato che spesso sono piene di "pause da tazza di tè" in cui lo spettatore può andarsene senza perdersi nulla.

"Ho pensato ultimamente director's cut. Guardo le director's cut di molti altri registi. Fanno schifo. Le director's cut non sono mai buone. I registi hanno bisogno di essere controllati a volte e se io dicessi: "Vuoi vedere la mia director's cut? È lungo quattro ore e mezza!". Non va bene, perché dura quattro ore e mezza. Ci sono un sacco di pause per prendere il tè, non c'è nemmeno bisogno di metterlo in pausa".

Thor: Love and Thunder è lungo poco meno di due ore, con una durata effettiva di 119 minuti. Due ore sono diventate la media cinematografica per la maggior parte dei film Marvel, rendendo il quarto film di Thor il più breve del MCU dopo Ant-Man and the Wasp del 2018. Anche se può essere interessante vedere cosa un regista avrebbe lasciato nel film se ne avesse avuto la possibilità, Waititi ha ragione riguardo alla loro eccessiva lunghezza, alcuni addirittura raddoppiano la durata originale, come la sconcertante director's cut di Elvis di Baz Luhrmann, che dovrebbe durare circa 4 ore.

