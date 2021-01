Thor: Love and Thunder, Dave Bautista si prepara a riprendere il ruolo di Drax: la foto

Dopo aver visto Chris Hemsworth in compagnia di Chris Pratt nelle nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder, ecco che adesso Dave Bautista pubblica via social un nuovo selfie con il look completamente rasato, pronto dunque a tornare nei panni di DraxGuardiani della Galassia.

Pochi giorni fa, Chris Hemsworth ha pubblicato un’immagine dal set per annunciare l’inizio delle riprese del film, scrivendo:



"Un bellissimo inizio per le riprese cominciate oggi, con una cerimonia di Benvenuto al Paese organizzata dai Danzatori Gamay della Nazione Gadigal e Bidjigal, con una performance e una karakia da parte dei Danzatori Maori di Te Aranganui. Gli indigeni australiani sono orgogliosi proprio come questo paese, ma molti vedono il 26 gennaio come una data che rappresenta l'inizio dell'espropriazione, dell'epidemia di malattie, della violenza di frontiera, della distruzione della cultura, dello sfruttamento, dell'abuso, della separazione delle famiglie e della sottomissione a politiche di estremo controllo sociale. Cominciamo la guarigione e procediamo insieme in unità e sostegno con il nostro popolo delle Prime Nazioni, con solidarietà e compassione. Troviamo una data in cui tutti gli australiani possano celebrare insieme questo bellissimo paese".



Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder vedrà nel cast anche Natalie Portman come La Potente Thor, per un'uscita prevista nelle sale americane il 6 maggio 2022.