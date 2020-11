Thor: Love and Thunder, Darcy Lewis sarà nel film? Ecco la risposta di Kat Dennings

Tra i film più attesi dell'attuale line-up dei Marvel vi è sicuramente il quarto capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono Thor: Love and Thunder, ma chi sarà presente all'appello? Ci sarà anche la stagista di Jane Foster Darcy Lewis? Ecco cosa ha rivelato Kat Dennings al riguardo.

Chiacchierando con Entertainment Tonight, l'attrice ha commentato la possibilità di una sua presenza nel film scritto e diretto da Taika Waititi, spiegando che... Beh, fondamentalmente, finora nessuno le ha detto nulla.

"Non penso di esserci. Immagino che lo avrei saputo ormai se così fosse stato" ammette Dennings "Quindi la mia risposta è, letteralmente, non ne ho idea. Ne so meno di prima".

Il personaggio di Darcy Lewis avrà comunque un bel daffare, dato che Kat Dennings sarà parte integrante di WandaVision, la serie tv di Disney+ dedicata ai personaggi di Scarlet Witch e Visione. E sebbene al momento non ci è ancora dato sapere in quale capacità, ed è quindi difficile ipotizzare cosa potrebbe accadere in futuro, non è detto che la sua presenza non possa rivelarsi maggiormente necessaria in un'eventuale seconda stagione dello show, o addirittura in altri titoli intesi per il piccolo schermo (come Loki o The Falcon and The winter soldier), piuttosto che in Thor: Love and Thunder.

Staremo a vedere cosa accadrà.

Intanto, le riprese di Thor: Love and Thunder dovrebbero iniziare a gennaio, e il film è atteso nelle sale per febbraio 2022.