Thor: Love and Thunder, il creatore di Gorr commenta il casting di Christian Bale

È stato durante l'Investor Day Disney di pochi giorni fa che Kevin Feige, CCO Marvel Entertainment, ha ufficializzato il ruolo dell'annunciato Christian Bale nell'attesissimo Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi, confermando che l'attore Premio Oscar vestirà i panni di Gorr, Il Macellatore di Dei.

Su questa pagine siamo sempre stati indecisi se il villain interpretato da Bale sarebbe stato il Minotauro o appunto il superlativo Gorr, tra i nemici più amletici, sfaccettati e conturbanti della recente produzione fumettistica Marvel, creato dal geniale talento di Jason Aaron, uno dei fumettisti più blasonati e premiati attualmente in circolazione.



A seguito dell'annuncio, condividendo la notizia via Twitter, proprio Aaron ha voluto commentare brevemente ma in modo diretto e significativo il casting di Bale e l'arrivo del suo Gorr al cinema in tempi super-record, se pensiamo che la prima apparizione del personaggio è avvenuto in Thor: God of Thunder #2 nel 2013, appena 7 anni fa.



Ha scritto Aaron "tutti gli dei devono morire", riferendosi sostanzialmente alla missione principale della vita di Gorr, alieno misoteista imbarcatosi in una missione di sterminio di ogni forma di divinità esistente nell'Universo.



Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder vedrà nel cast anche Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt nei panni di Star-Lord e Jaimie Alexander in quelli di Sif.