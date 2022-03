Thor: Love and Thunder, cosa vedremo nel trailer del film di Taika Waititi?

L'attesa per l'uscita del trailer è spesso sofferta tanto quanto l'attesa per l'uscita del film stesso, almeno per quanto riguarda i film del Marvel Cinematic Universe: Spider-Man: No Way Home è stato un valido esempio di ciò che diciamo, mentre Thor: Love and Thunder sembra già rappresentare la conferma alla regola.

Mentre qualcuno ancora spera nell'uscita del trailer di Thor entro questa settimana, i fan cominciano dunque a porsi una fondamentale domanda: cosa vedremo nel trailer del nuovo film con Chris Hemsworth e Natalie Portman? Le opzioni, ovviamente, sono numerose e tutte piuttosto interessanti.

Dato per scontato che, come sempre, i Marvel Studios non vogliano lasciar trapelare dettagli fondamentali della trama, è facile immaginare che largo spazio verrà dedicato alla nuova Asgard, di cui ci verrà probabilmente offerto uno sguardo più che soddisfacente, ma anche alle interazioni fra Thor e i Guardiani della Galassia, vero e proprio jolly del film di Waititi.

È plausibile, inoltre, supporre che gli Studios vorranno concederci un primo sguardo alla principale attrattiva di questo Thor: Love and Thunder, vale a dire la Jane Foster di Natalie Portman: la speranza di tutti è quella di poterla vedere sollevare Mjolnir almeno per qualche istante! E voi, cosa vorreste vedere in questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, hanno preso il via i reshoot di Thor: Love and Thunder.