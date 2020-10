Thor: Love and Thunder, confermato il periodo d'inizio riprese del film Marvel

A conferma dell'anticipazione fornita la scorsa estate da Natalie Portman sul periodo dell'inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder, i principali trade di Hollywood confermano che l'atteso film di Taika Waititi entrerà in produzione all'inizio del prossimo anno.

Annunciando lo sviluppo di Furiosa, spin-off di Mad Max: Fury Road che vedrà nel cast anche l'interprete del Dio del Tuono Chris Hemsworth, Deadline ha infatti rivelato che l'attore sarà impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder a partire da marzo 2021 in Australia, dove in questi mesi si stanno svolgendo i lavori per Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Stando all'Hollywood Reporter il team di Waititi potrebbe iniziare a girare la pellicola già nel mese di gennaio, dunque si parla in ogni caso di inizio 2021.

C'è molta attesa intorno alle riprese del film anche perché si tratterà del primo capitolo del Marvel Cinematic Universe a puntare sulla tecnologia utilizzata per la produzione di The Mandalorian, ovvero l'innovativo sistema basato su set virtuali composti da LED Wall conosciuto come 'The Volume'.

Vi ricordiamo che tra i protagonisti del film tornerà anche la Jane Foster di Natalie Portman, che come anticipato vestirà i panni della Possente Thor, mentre ad interpretare il villain principale troveremo Christian Bale.