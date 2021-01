Thor: Love and Thunder, confermato un altro Guardiano della Galassia nel film

Negli ultimi giorni si era ipotizzata la presenza di un certo personaggio de I Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder, ma della veridicità di tali speculazioni non ne avevamo ancora avuto conferma... Fino ad ora.

Di chi stiamo parlando? Di Nebula a.k.a. Karen Gillan, che stando ai suoi più recenti post di Instagram, è atterrata in Australia in tempo per l'inizio delle riprese del film, ma non solo: in una delle foto condivise, l'attrice aveva anche annunciato e mostrato un nuovo taglio di capelli adottato esplicitamente per lavoro.

Tuttavia, mentre in molti hanno subito ricollegato il tutto al personaggio del MCU e al film diretto da Taika Waititi, c'è anche chi ipotizzava che la capigliatura dell'attrice potesse riferirsi a un altro ruolo per un'altra pellicola (Jumanji era la più quotata dopo Thor 4, nonostante non dovremmo essere vicini all'inizio delle riprese, e non ne conosciamo le location).

Ma a dissipare ogni dubbio in merito è stata proprio Gillan che, sotto ad alcuni commenti che suggerivano si trattasse di una parrucca, ha invece risposto: "Non sto indossando una parrucca, sono i miei capelli! Li ho tagliati l'altro giorno per Nebula, così non dobbiamo infilare così tanti capelli nel bald cap che utilizziamo lei. È perché ho così tanti capelli, e sono così spessi... È incredibile!"

Ad ogni modo, Gillan è solo la più recente conferma per Thor: Love and Thunder, che tra i suoi interpreti vedrà anche, oltre a quelli noti già da tempo, anche lo Star-Lord di Chris Pratt e la Lady Sif di Jaimie Alexander.