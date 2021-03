Thor: Love and Thunder, confermati i rumor: Russell Crowe sarà nel film

Nei giorni scorsi era stato visto a Sidney in compagnia di Chris Hemsworth e avevano cominciato a circolare voci sul suo coinvolgimento in Thor: Love and Thunder. Stando a quanto riporta Deadline, adesso la notizia è ufficiale: Russell Crowe sarà nel cast del quarto stand-alone Marvel sul Dio del Tuono, diretto da Taika Waititi.

Non è ancora chiaro il ruolo che interpreterà il protagonista di Il Gladiatore. A quanto pare, i Marvel Studios avrebbero voluto tenere nascosta la sua presenza fino all'uscita di Thor: Love and Thunder, per sorprendere i fan, ma stavolta la tattica non è riuscita.

Secondo Deadline si tratterà di un cameo, sulla falsariga di quello di Matt Damon, ma è prevedibile che da questo momento si scateneranno teorie e speculazioni dei fan sul ruolo effettivo di Russell Crowe nel Marvel Cinematic Universe. Sul set di Thor: Love and Thunder, tra l'altro, nei giorni scorsi era stato avvistato anche Jeff Goldblum. La sua presenza non è ancora stata ufficialmente confermata, ma è più che probabile che lo rivedremo nel ruolo del Gran Maestro, come in Thor: Ragnarok, sempre diretto da Taika Waititi.

Tra i prossimi progetti di Russell Crowe, invece, c'è il film The Greatest Beer Run Ever, per la regia di Peter Farrelly, in cui reciterà al fianco di Zac Efron.