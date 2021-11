Thor: Love and Thunder, per il concept artist Marvel sarà 'un film selvaggio e divertente'

Se nelle scorse settimane abbiamo visto le nuove immagini con Jane Foster, stavolta a dare un'anticipazione sul prossimo Thor: Love and Thunder ci ha pensato Andy Park, direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, al lavoro sui progetti del MCU fin dal 2011. In una intervista in esclusiva a ScreenRant, ha parlato del film di Taika Waititi.

Andy Park si è detto entusiasta dell'opportunità di lavorare con il regista di Jojo Rabbit, che con il nuovo capitolo di Thor "darà una scossa" all'intero franchise.

"C'è un motivo per cui c'è stato oltre un decennio di film di successo e per cui questo franchise sta crescendo" ha raccontato. "Thor: Love and Thunder andrà a spingersi oltre i confini di ciò che è comodo e prevedibile. Penso che Waititi l'abbia già detto in qualche intervista, sembra persino sorpreso, non dovrebbe essere autorizzato a fare un film come questo."

Dalle recenti dichiarazioni di Tessa Thompson, abbiamo saputo cosa ha fatto l'attrice durante le riprese del film in Australia. Andy Park, invece, ha aggiunto di non vedere l'ora che il pubblico veda Thor: Love and Thunder: "Questo film è follemente selvaggio, ed è così divertente... Perché è stato davvero molto divertente progettare così tanti personaggi e lavorare a questo film". Thor: Love and Thunder, insomma, secondo il concept artist "sarà una bomba. Vi farà divertire."