Thor: Love and Thunder più colorato di Ragnarok, ecco la conferma nel nuovo poster!

I Marvel Studios hanno condiviso un nuovissimo e soprattutto coloratissimo poster di Thor: Love and Thunder che debutterà nelle sale italiane il 6 luglio prossimo. Aspetto già ben messo in mostra dal marketing legato alla pellicola, questo dimostra la continuità stilistica che Taika Waititi sta portando avanti con il personaggio, dopo Ragnarok.

Non sorprende che i protagonisti Thor (Chris Hemsworth) e Jane Foster (Natalie Portman) dominino l'immagine nella parte centrale, con i personaggi di supporto Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e Zeus (Russell Crowe) disposti sotto di loro. Anche il cattivo di Thor: Love and Thunder, Gorr il Macellatore di dei (Christian Bale), fa sentire la sua minacciosa presenza, scrutando il Dio del Tuono e i suoi alleati dall'interno del fulmine azzurro che squarcia l'immagine.

Tra l'altro, come già ampiamente ribadito dal regista, Gorr sarà il miglior cattivo Marvel mai visto prima d'ora e si candiderà a diventare tra i villain preferiti dai fan dell'MCU. "Direi che si tratta del cattivo col quale sarà più facile entrare in empatia", ha anticipato Taika Waititi in una nuova intervista con Fandango. "Tra l'altro, in termini di punteggio di gradimento dei fan, durante i test-screening ha superato tutti gli altri cattivi della Marvel visti finora".

Chi se la ride, inoltre, è Chris Hemsworth. L'attore è consapevole di essere l'unico Avenger con 4 film standalone: "Sì, nessun altro ne ha fatti quattro finora. È fantastico. Ho adorato interpretare questo personaggio e ogni volta che l'ho fatto ho avuto l'opportunità di fare qualcosa di diverso, in particolare da quando è arrivato Taika. E ogni volta c'è una nuova avventura in termini creativi e un luogo diverso da esplorare. E' molto divertente. Questo film poi è semplicemente pieno zeppo di opportunità per continuare a creare e ricreare qualcosa di nuovo, per ricostruire il mito di Thor. Questo film è stato un viaggio di auto-scoperta per tutti noi".