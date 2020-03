Thor: Love and Thunder, nella colonna sonora ci sarà una canzone di Dio

I tasselli che comporranno Thor: Love and Thunder iniziano ad andare al loro posto. Dopo la conferma di Christian Bale nel cast e l'annuncio che i Guardiani della Galassia affiancheranno Thor arrivano notizie anche sul fronte colonna sonora. I fan del metal e di Ronnie James Dio potranno gioire.

Il brano Rainbow in the Dark farà parte del film. A confermarlo è stata la vedova del cantante, che durante un'intervista ha dichiarato: "Per quanto riguarda Thor 4... useranno Rainbow in the Dark per quel film."

La canzone aveva fatto da sottofondo anche durante l' annuncio del titolo ufficiale di Thor: Love and Thunder, avvenuto al Comic-Con di San Diego nel 2019, ed è particolarmente adatta al clima di Thor, dato che nel testo figurano fulmini, ombre e magia. Waititi aveva già fatto uso di un successo rock come Immigrant Song dei Led Zeppelin con Thor: Ragnarock, quindi sa bene come inserire simili tributi al momento giusto per ottenere un grande impatto sul pubblico. Possiamo attenderci di sentire la hit di Dio in un epico momento di azione? Dato che è un successo degli anni '80 sarebbe anche perfetto per una sequenza con i Guardiani della Galassia, dato che il personaggio di Peter Quill è un grande fan della musica di quel periodo.

Lo stesso regista ha rivelato i primi dettagli sul nuovo film di Thor, eroe Marvel arrivato ormai alla sua quarta iterazione. Love and Thunder è previsto per novembre 2021.