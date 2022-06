Thor Love and Thunder coinvolgerà il multiverso? Risponde Tessa Thompson

Negli ultimi film Marvel arrivati in sala, il Multiverso introdotto in Loki ha rivestito un ruolo sempre più importante, diventando parte fondamentale del MCU. Adesso in molti si chiedono se sarà presente anche in Thor Love and Thunder, in uscita a Luglio. A rispondere è Tessa Thompson.

Ospite al Jimmy Kimmel Live! questo mercoledì, l'attrice (non) ha risposto alla domanda di un fan, che le ha chiesto se appunto questo film tratterà il Multiverso. Il silenzio di Thompson in seguito alla domanda la dice lunga. "É un sì" ha a quel punto dedotto il conduttore Hayes, ma lei è subito intervenuta dicendo che si tratta di un "forse".

Sicuramente i motivi di questa titubanza sono da attribuire alla politica Marvel, che chiede ai propri attori di non rivelare dettagli sui suoi film prima dell'uscita in sala. Ma può anche voler dire che vedremo delle novità legate al Multiverso. Infatti potrebbero entrare in gioco nuove dimensioni e nuove varianti, riservandoci così qualche cameo interessante.

Come abbiamo visto nella nuova clip di Thor Love and Thunder, i protagonisti e i suoi compagni viaggeranno a Omnipotence City, un luogo di ritrovo per i vari dei dell'universo, mentre Gorr the God Butcher farà il suo arrivo dal Regno delle Ombre. Proprio qui potremmo aspettarci di vedere qualcosa di interessante in termini di Multiverso. Chissà.